Саратовских перевозчиков будут отстранять за систематические нарушения. Об этом стало известно сегодня, 25 января, на заседании Саратовской областной думы.

Проект был согласован на комитете по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики под председательством Александра Бурмака. В своем выступлении председатель городской комиссии по ЖКХ, депутат Саратовской городской думы Вячеслав Тарасов предложил обращаться в суд в случае многократных нарушений установленных правил перевозчиками. Данная практика уже реализована в других регионах России, например в соседней Волгоградской области.

Основаниями для обращения в суд могут стать

— расторжение договора простого товарищества (в случае, если данное свидетельство выдано участникам договора простого товарищества);

— несвоевременное предоставление заявления об изменении маршрута регулярных перевозок;

— жалоба на нарушение расписания (речь идет о межрегиональных маршрутах).

Следить за перевозчиками продолжит МКУ «Транспортное управление» с помощью системы «ГЛОНАСС».

Депутат Александр Ванцов в свою очередь отметил, что уже в этом году на общественный транспорт саратовцы пожаловались 400 раз. Станислав Денисенко (ЛДПР) высказался, что Саратов может остаться без перевозчиков. Александр Бурмак ответил, что, «свято место пусто не бывает» и опасения беспочвенны.

По словам Тарасова, граждане может обратиться в комитет дорожного контроля, после чего в течение 30 дней комиссия проверит качество работы того или иного перевозчика.

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