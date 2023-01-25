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НовостиОбщество25 января 2023 12:08

Саратовских перевозчиков будут отстранять за систематические нарушения

За перевозчиками будет следить специализированная комиссия и система «ГЛОНАСС»
Евгений Бадиков

Саратовских перевозчиков будут отстранять за систематические нарушения. Об этом стало известно сегодня, 25 января, на заседании Саратовской областной думы.

Проект был согласован на комитете по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики под председательством Александра Бурмака. В своем выступлении председатель городской комиссии по ЖКХ, депутат Саратовской городской думы Вячеслав Тарасов предложил обращаться в суд в случае многократных нарушений установленных правил перевозчиками. Данная практика уже реализована в других регионах России, например в соседней Волгоградской области.

Основаниями для обращения в суд могут стать

— расторжение договора простого товарищества (в случае, если данное свидетельство выдано участникам договора простого товарищества);

— несвоевременное предоставление заявления об изменении маршрута регулярных перевозок;

— жалоба на нарушение расписания (речь идет о межрегиональных маршрутах).

Следить за перевозчиками продолжит МКУ «Транспортное управление» с помощью системы «ГЛОНАСС».

Депутат Александр Ванцов в свою очередь отметил, что уже в этом году на общественный транспорт саратовцы пожаловались 400 раз. Станислав Денисенко (ЛДПР) высказался, что Саратов может остаться без перевозчиков. Александр Бурмак ответил, что, «свято место пусто не бывает» и опасения беспочвенны.

По словам Тарасова, граждане может обратиться в комитет дорожного контроля, после чего в течение 30 дней комиссия проверит качество работы того или иного перевозчика.

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