В Саратове разыскивают 84-летнюю пенсионерку с возможной потерей памяти

Фото: «Лиза Алерт Саратов» / «ВКонтакте»

В Саратове разыскивают пенсионерку 84 лет, Александру Аракчееву (Осину, Шувалову). Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в своей группе во «ВКонтакте».

24 января женщина ушла из дома в Заводском районе и не вернулась. После этого на связь с близкими не выходила.

Особые приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза.

На момент пропажи на ней была розовая шапка, синее пальто с черным меховым воротником, темные штаны и черные сапоги. Уточняется, что у пенсионерки возможны нарушения памяти.

Всем, кто располагает какой-либо информацией, просьба позвонить по телефона 02 или 112.

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