В Саратове разыскивают 84-летнюю пенсионерку с возможной потерей памяти

Фото: «Лиза Алерт Саратов» / «ВКонтакте»
В Саратове разыскивают пенсионерку 84 лет, Александру Аракчееву (Осину, Шувалову). Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в своей группе во «ВКонтакте».
24 января женщина ушла из дома в Заводском районе и не вернулась. После этого на связь с близкими не выходила.
Особые приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза.
На момент пропажи на ней была розовая шапка, синее пальто с черным меховым воротником, темные штаны и черные сапоги. Уточняется, что у пенсионерки возможны нарушения памяти.
Всем, кто располагает какой-либо информацией, просьба позвонить по телефона 02 или 112.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.