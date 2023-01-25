В Саратовской области интернета нет в 173 населенных пунктах

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В Саратовской области интернета нет в 173 населенном пункте.

Об этом стало известно сегодня, 25 января, на заседании Саратовской областной думы.

Министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков выступал с докладом на тему «Об обеспечении устойчивой сотовой связью и доступом к мобильному Интернету населенных пунктов Саратовской области». Старков сообщил, что на данный момент регион обеспечен интернетом на 97,8 процента, а сотовую связь имеют 99,5 процентов населения региона. 25 населенных пунктов на данный момент не имеют сотового покрытия, а интернет отсутствует в 173 населенных пунктах.

— Из 861 дома культуры, которые есть в Саратовской области, 173 не подключены к высокоскоростному интернету, — предоставил данные министр.

По словам Старкова, за два года более 19 тысяч человек подключено к Интернету в малочисленных населенных пунктах. В 2023 году подключат жителей населенных пунктов в Аркадакском, Базарно-Карабулакском, Ивантеевском, Перелюбском, Энгельсском районах. Попасть в программу можно, если подать соответствующую заявку на портале «Госуслуги».

— С введением санкций серьезно просела поставка цифрового оборудования, и программа устранения цифрового неравенства была под вопросом. Но благодаря операторам удалось заново наладить логистику, и несмотря на кратный рост цен на оборудование, цены на услуги повысились незначительно, — резюмировал Старков.

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