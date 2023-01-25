За прошедший год в Саратовской области заключили брак более 15 тысяч пар

Фото: Архив КП

По итогам 2022 года в регионе было заключено 15 516 браков. Об этом рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

По словам Пономаревой, красивые даты для заключения браков остаются популярными по сей день.

Большая часть пар предпочла оформить свои отношения 22.07.22, в этот день зарегистрировано 263 брака.

Самый популярный возраст для такого события - у мужчин — 25 лет, у женщин — 23 года. Самыми молодыми оказались 17-летняя девушка и 16-летний юноша, самыми возрастными — 86-летний мужчина и 83-летняя женщина.

Также за прошедший год заключено 1390 браков гражданами, мобилизованными для участия в СВО.

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