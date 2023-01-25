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НовостиПроисшествия25 января 2023 10:49

В Саратовской области следователи расследуют убийство 59-летнего сельчанина ножом

Роман Хвалин
Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Александровом Гае Саратовской области возбудили уголовное дело после убийства 59-летнего жителя села. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Предварительно, 24 января мужчина находился в своем доме в райцентре с другом-ровесником, они распивали алкоголь. В ходе конфликта один из мужчин ударил товарища ножом, потерпевший скончался на месте.

В полицию обратилась сестра погибшего. Правоохранители задержали подозреваемого и предъявили ему обвинения в убийстве, с мужчиной ведут следственные действия.

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