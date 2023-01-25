За 2022 год 1670 саратовцев сменили имя или фамилию – в городе теперь есть свой Сталин и Форбс

Фото: Архив КП

За 2022 год в Саратовской области зарегистрировали 16 589 новорожденных, более половины из них – 51,5%, мальчики. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала глава управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Большинство мужчин в Саратове становится отцами в 31 год, женщины рождают первенца в среднем в 30 лет.

Самыми возрастными родителями региона за прошедший год стали 60-летняя женщина и 70-летний мужчина.

Наиболее популярными у саратовцев мужскими именами стали Артем, Александр, Михаил, Максим и Матвей; девочек чаще всего называли София, Ева, Виктория, Милана и Мария.

Необычными же мужскими именами 2022 года в ЗАГСе назвали следующие: Арнольд, Аяз, Гаспар, Добрыня, Милан, Моисей, Маркус, Теодор, Лукьян, Космос, Парижан, Сережа. Самыми редкими женскими именами назвали Августина, Божена, Бибимарьям, Габриэлла, Сумайя, Ранэль, Сара, Есения, Стеффания и Снежиника, Элизабета.

Также некоторые саратовцы за ушедший год успели сменить фамилию на Миллер, Чехов, Царь, Кот, Соловей, Пастернак, Обманов, Ланская, Брежнева, Романова, Фауст и Форбс.

После смены имени в губернии появились Аксинья, Астрид. Фридрих, Сталин, Софияна, Хельга и Юлиан. Всего же правом сменить паспортные данные в Саратове воспользовались 1670 горожан, почти на четверть больше, чем годом ранее. 410 из них – мужчины, остальные – женщины.

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