В Саратовской области снизили возраст получения жилищных сертификатов для детей-сирот

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Жители Саратовской области, относящиеся к категории детей-сирот, теперь смогут получать именные сертификаты на жилье с 21 года. Закон был принят в двух чтениях сегодня, 25 января, на очередном заседании облдумы.

В ходе своего выступления министр строительства и ЖКХ Сергей Соколов рассказал, что в 2021 году дети-сироты, достигшие 23 лет, получили право на однократную социальную выплату на получение жилья. Одной из причин снижения ценза стало снижение ценза на ипотечное кредитование от банков.

По словам Соколова, поступали обращения от не достигших 23-х летнего возраста, но имеющих постоянную работу и имеющих на иждивении детей, что и стало во многом толчком для законопроекта. На данный момент в Саратовской области 5315 граждан - дети-сироты старше 14 лет, 3677 - старше 18 лет, 2581 человек - старше 21 года. За время реализации закона сертификаты получили 1 670 человек, 1 529 сирот уже улучшили свои жилищные условия .Из областного бюджета 1,104 млрд рублей, а еще 1,8 млрд поступит из федерального бюджета благодаря поддержке Вячеслава Володина.

Парламентарий Дмитрий Пьяных (фракция ЛДПР) поддержал законопроект и отметил, что выделяемые средства необходимо использовать максимально эффективно. Кроме того, к данному сертификату дети-сироты при необходимости смогут добавить маткапитал и приобрести жилье большей площади.

Депутат от фракции КПРФ Александр Анидалов в заметил, что дети-сироты зачастую бывают не социализированы, поэтому их могут обмануть и предложил внедрить методы защиты от мошенников.

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