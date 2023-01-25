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Депутаты Саратовской облдумы одобрили поправки к бюджету на 2023 год.
Об этом стало известно сегодня, 25 января, на очередном заседании облдумы. Министр финансов Бегинина Ирина озвучила, что доходы и расходы после поправок выросли почти на 2 млрд рублей.
Согласно цифрам, дополнительно потребуются средства на:
строительство поликлиники в микрорайоне «Звезда» в Саратове — 133,8 миллиона рублей;
строительство жилья для медиков поликлиники в микрорайоне «Звезда» — 275,6 миллиона рублей;
«обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений, реализация мероприятий и исполнение судебных решений» — 44 миллиона рублей;
капитальный ремонт Саратовской межрайонной детской поликлиники — 30 миллионов рублей;
строительство вытрезвителя — 20 миллионов рублей;
строительство «умной» спортивной площадки в Дергачевском районе — 24,7 миллиона рублей;
«укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» — 9 миллионов рублей.
В итоге доходы за 2023 год составят 138 миллиардов рублей, расходы — 148,3 миллиарда рублей, дефицит — 10,3 миллиарда рублей.
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