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Депутаты Саратовской облдумы одобрили поправки к бюджету на 2023 год.

Об этом стало известно сегодня, 25 января, на очередном заседании облдумы. Министр финансов Бегинина Ирина озвучила, что доходы и расходы после поправок выросли почти на 2 млрд рублей.

Согласно цифрам, дополнительно потребуются средства на:

строительство поликлиники в микрорайоне «Звезда» в Саратове — 133,8 миллиона рублей;

строительство жилья для медиков поликлиники в микрорайоне «Звезда» — 275,6 миллиона рублей;

«обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений, реализация мероприятий и исполнение судебных решений» — 44 миллиона рублей;

капитальный ремонт Саратовской межрайонной детской поликлиники — 30 миллионов рублей;

строительство вытрезвителя — 20 миллионов рублей;

строительство «умной» спортивной площадки в Дергачевском районе — 24,7 миллиона рублей;

«укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» — 9 миллионов рублей.

В итоге доходы за 2023 год составят 138 миллиардов рублей, расходы — 148,3 миллиарда рублей, дефицит — 10,3 миллиарда рублей.

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