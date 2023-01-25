В Саратове за прошедшие выходные полицейские поймали 20 пьяных водителей

За прошедшие выходные в Саратове полицейские искали пьяных водителей на дорогах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Сотрудники ГИБДД выставляли на дороге специальные конусы - так они создавали специальный карман, в который направляли машины для проверки. Это помогало избежать возможных пробок. В ходе рейда «Нетрезвый водитель» было поймано 20 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, подобный рейд сотрудники полиции проводят каждые выходные.

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