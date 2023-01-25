В Саратове после вмешательства прокуратуры мэрия заплатит подростку за нападение бродячей собаки

Мэрия Саратова выплатит компенсацию морального вреда подростку, которого искусала бродячая собака, сообщили сегодня, 25 января, в региональной прокуратуре.

Как пояснили в ведомстве, пес укусил за бедро школьника рядом с домом в 7-ом Динамовском проезде. Прокуратура признала, что за этим эпизодом последовали физические и нравственные страдания ребенка, чиновники вышли с иском к мэрии Саратова.

В суде требования о компенсации подростку в 20 тысяч рублей были удовлетворены.

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