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НовостиОбщество25 января 2023 8:16

Саратовские приставы помогли уволенному лесничему вернуть работу

Наталия Калинина

В Саратовской области судебные приставы помогли уволенному лесничему вернуть работу, о чем сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Судебным приставам по Фрунзенскому району Саратова поступило судебное решение о восстановлении мужчины в должности главного лесничего Романовского района. Сотрудники ведомства уведомили об этом руководство регионального лесничества и предупредили об административной ответственности за неисполнение решения суда.

При помощи судебного пристава мужчина смог вернуться на занимаемую ранее должность и приступил к работе.