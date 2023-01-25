Саратовские приставы помогли уволенному лесничему вернуть работу

В Саратовской области судебные приставы помогли уволенному лесничему вернуть работу, о чем сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Судебным приставам по Фрунзенскому району Саратова поступило судебное решение о восстановлении мужчины в должности главного лесничего Романовского района. Сотрудники ведомства уведомили об этом руководство регионального лесничества и предупредили об административной ответственности за неисполнение решения суда.

При помощи судебного пристава мужчина смог вернуться на занимаемую ранее должность и приступил к работе.