В Саратовской области за прошедший год насчитывалось 69 тысяч студентов

В Саратовской области в 2022 году насчитывалось 69 тысяч студентов. Об этом сегодня, 25 января, сообщает Саратовстат.

Большая часть из них - 60%- студенты очной формы обучения, 34%-заочной и остальные почти 3,6 тысяч студентов вечернего обучения.

Всего в регионе семь ВУЗов и 10 филиалов образовательных учреждений. Кроме того, Саратовские статистики отметили увеличение числа студентов по сравнению с 2021 годом на 325 человек.

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