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НовостиОбщество25 января 2023 7:23

Цементный завод в Саратовской области будет работать под новым брендом

Роман Хвалин

Сегодня, 25 января, министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин побывал с рабочим визитом на Вольском цементном заводе. С руководством предприятия обсуждались предстоящие задачи.

— Вольский цементный завод – крупный инвестор, надежный работодатель и социальный партнер. Вопросы стабильной работы таких предприятий на особом контроле министерства промышленности и энергетики области, — отметил Торгашин.

Также уточняется, что все заводы «Холсим Россия» в 2022 году не отклоняли свою работу от стабильного режима. К концу года между российским руководством компании и международной группой Holcim было принято соглашение передать российские активы локальному менеджменту. В России компания продолжит работать под новым брендом.

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