В Заводском районе Саратова до вечера отключили воду

Сегодня, 25 января, жителям Заводского района Саратова отключили холодную воду, сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Так, до 20.00 воду отключили абонентам по проспекту Энтузиастов (дома 48, 50 и 52). Отключение коснется и жителей Новоастраханского шоссе на участке от 4-го Нагорного проезда до 2-й Нагорной.

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