Роман Бусаргин поздравил саратовских студентов с праздником

Фото: Роман Бусаргин / Telegram

Сегодня, 25 января, в стране празднуется День студента – Татьянин день. Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года. Глава региона Роман Бусаргин поздравил с праздником саратовских студентов.

- Дорогие друзья! От всей души поздравляю с Днем российского студенчества! Юность – самая счастливая, самая интересная пора. Новые знания, друзья, возможность проявить себя в учебе, творчестве, спорте. Всем этим прекрасно студенчество! И забыть это время нельзя! - написал в своем Телеграм-канале глава региона.

Бусаргин выразил искренние пожелания, чтобы каждый студент нашел себя и в профессии и в жизни.

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