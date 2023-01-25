В Саратове коммунальщики закончили ремонт теплосети на Навашина

Фото: Администрация Кировского района Саратова

В Саратове в течение сегодняшнего дня возобновят подачу отопления и горячей воды в дома и объекты социальной сферы в микрорайоне СХИ, об этом сообщили в пресс-службе «Т Плюс».

Поломка на теплосетях произошла вечером понедельника, 23 января. Тогда прорвало водопроводную трубу у дома по адресу Навашина, 20. В зоне отключения осталась почти сотня многоквартирных домов и шесть объектов соцсферы.

Еще в 164 жилых многоэтажках и 16 объектах соцсферы подача тепла была понижена – в них ослаб поток горячей воды и остыли батареи. Сегодня утром ремонт был завершен, идет заполнение системы горячей водой.

«Т Плюс» обещает вернуть тепло в дома саратовцев в течение дня.

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