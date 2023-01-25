В 2023 в Саратове квадратный метр жилья обойдется не меньше 70,5 тысяч рублей

Фото: Архив КП
Мэр Лада Мокроусова утвердила цену за один квадратный метр жилья в городе, об этом свидетельствует подписанный главой Саратова документ на официальном сайте администрации.
Новый норматив будет действовать до окончания первого квартала 2023 года, он необходим в том числе для определения размера выплат жилищных субсидий.
Один «квадрат» жилья в Саратове больше не купить дешевле 70,5 тысяч рублей. За 2022 год цена подскочила на 23,5 тысячи рублей – в начале ушедшего года его же оценивали в 47 тысяч рублей.
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