Пожар в Энгельсе унес жизнь женщины - еще 18 человек эвакуированы

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Энгельсе на пожаре погибла неизвестная женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.
В ночь на сегодня, 25 января, в Энгельсе произошел пожар. На территории поселка Приволжский по адресу 6-й квартал, 1 загорелась квартира на первом этаже.
Площадь пожара составила 12 квадратных метров, а работали на месте два пожарных расчета. С помощью спасательных устройств пожарные вывели 6 человек, еще 12 вышли самостоятельно.
В ходе тушения в комнате на диване на первом этаже обнаружили тело неизвестной женщины. Причина пожара устанавливается.
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