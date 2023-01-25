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НовостиПроисшествия25 января 2023 5:40

Пожар в Энгельсе унес жизнь женщины - еще 18 человек эвакуированы

В Энгельсе на пожаре погибла неизвестная женщина
Евгений Бадиков
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Энгельсе на пожаре погибла неизвестная женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

В ночь на сегодня, 25 января, в Энгельсе произошел пожар. На территории поселка Приволжский по адресу 6-й квартал, 1 загорелась квартира на первом этаже.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров, а работали на месте два пожарных расчета. С помощью спасательных устройств пожарные вывели 6 человек, еще 12 вышли самостоятельно.

В ходе тушения в комнате на диване на первом этаже обнаружили тело неизвестной женщины. Причина пожара устанавливается.

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