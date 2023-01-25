В центре Саратова столкнулись три автомобиля – двое пострадали

Фото: ГИБДД при Саратовской области

В аварии в центре Саратова пострадали три авто и два человека. Об этом сообщает ГИБДД г. Саратова.

В ночь на сегодня, 25 января, в центре Саратова произошло ДТП. Напротив дома №158 по улице Чернышевского автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с Lada Granta. После удара машину увело в сторону и она столкнулась с припаркованной Toyota Mark ll.

В результате аварии госпитализирован 31-летний пассажир "Нексии" и 22-летняя пассажирка "Гранты". Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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