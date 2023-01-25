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НовостиОбщество25 января 2023 2:23

Саратовцев ждет ночной мороз и потепление днем

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сегодня, 25 января, в Саратовской области ожидается малооблачная погода без осадков.

Ночью будет морозно – от -18 до -13°C, в пониженных местах региона возможно до 24 градусов ниже нуля.

Днем в Саратове от двух до четырех со знаком минус, по области возможно до +1. В северной половине губернии, при этом, будет холодно, синоптики прогнозируют до -9°C.

По всей области прогнозируется неустойчивый слабый ветер, временами возможны туман и изморозь.

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