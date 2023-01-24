В последнюю пятницу января до вечера будет закрыт железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова

В пятницу, 27 января, из-за ремонта для автотранспорта будет закрыт переезд в Заводском районе облцентра, — сообщила сегодня, 24 января, пресс-служба ПривЖД.

Переезд на 11-ом километре перегона Примыкание-Багаевка (на пересечении с трассой Саратов-Березина Речка) будет закрыт с 10 утра до 17:00.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ремонтным работам и заранее учитывать сложившиеся обстоятельства при планировании поездки. Альтернативный проезд для машин предлагается через путепровод на Тульской.

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