В Радищевском музее Саратова появятся тактильные копии картин для слабовидящих

пресс-служба Радищевского музея

В Саратовском государственном музее имени Радищева появятся тактильные копии экспонатов специально для незрячих и слабовидящих. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Культурное учреждение из Саратова победило в гранте, благодаря которому сможет создавать тактильные копии экспонатов для людей с ограниченными возможностями. Как пояснили в пресс-службе, конкурс проводился благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», вместе с «радищевкой» в нем участвовали другие региональные музеи.

В Радищевском музее уже более десяти лет используют инклюзивные практики для работы со слабовидящими, в том числе и воспитанниками школ-интернатов.

- В 2018 году мы дополнили экспозицию двумя тактильными копиями картин из музейного собрания, а также издали книгу сказку по одной из них, напечатанную шрифтом Брайля, и записали к ней аудио диск, - сообщили в музее.

По опыту учреждения, тактильные модели должны быть рассчитаны на длительное воздействие, их стоит сделать прочными и безопасными для гостей музея. Сейчас в «Радищевском» надеются сопроводить тактильными моделями коллекции произведений каждого зала.

- Над каждым проектом по созданию тактильных копий работает большая команда мастеров. Это скульпторы, архитекторы, дизайнеры, инженеры, бутафоры, специалисты по 3D сканированию и 3D печати, специалисты по фрезерованию, форматоры, литейщики, мастера по лакокрасочным работам, - дополнили в учреждении.

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