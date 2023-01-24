Саратовец отправился в колонию на 12 лет за домогательства к дочери сожительницы

В Саратове 36-летнего мужчину осудили за сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетней падчерице. Об этом сообщает региональное управление Следкома.
Как выяснило следствие и доказал суд, в 2021 году мужчина в квартире совершил с дочерью сожительницы «иные действия сексуального характера», девочка рассказала о произошедшем подруге матери, та обратилась с заявлением к правоохранителям.
Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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