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НовостиОбщество24 января 2023 14:32

Жителям Саратовской области предложили поздравить земляков в зоне СВО с 23 февраля

Роман Хвалин

В Саратовской области проводится приуроченная ко Дню защитнику Отечества в этом году акция «С теплом из дома», сообщает Телеграм-канал «Время саратовское Z».

Мобилизованным землякам саратовцы смогут передать вещи, сделанные своими руками, письма или открытки со словами поддержки и поздравлениями. Пункт сбора подарков и писем для военнослужащих оборудуют в ближайшие дни, об его открытии и местонахождении правительство проинформирует отдельно.

Для родных семей саратовских мобилизованных бойцов к 23 февраля также проведут праздничные концерты.

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