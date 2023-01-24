На одной из Саратовских улиц перекроют движение из-за ремонтных работ

Сегодня, 24 января, улица Черниговская будет перекрыта с вечера и до утра.

В связи с проведением ООО «КВС» ремонтных работ на водопроводных коммуникациях по ул. Черниговская, 22, сегодня с 20.00 до 06.00 завтрашнего дня, 25 января, будет перекрыто движение автотранспорта по ул.Черниговская (от 7-го Песочного проезда до 1-го проезда Танкистов).

Необходимость ограничения движения обусловлена тем, что трубопровод проложен под автомобильной дорогой. Автомобилистов просят планировать объездной маршрут по соседним улицам.

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