Телебашня в Саратове включит подсветку в День студентов

Фото: МинИнформ64 Z
Телебашня филиала РТРС «Саратовский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня российского студенчества, завтра, 25 января.
Праздничный сценарий подсветки засверкает в 18.00 и продлится до 22 часов. В областном радиотелевизионном передающем центре рассказали, что иллюминация телебашни включает 1,7 тысяч метров светодиодных гирлянд и 44 прожектора. Светодиодные огни позволяют менять цвет светового оформления, создавать статические и динамические визуальные образы. Светильники устойчивы к перепадам температур и повышенной влажности, а так же энергоэффективны.
Подсветку телебашен РТРС включат по всей стране. В прошлый раз аналогичная акция в Саратове прошла в честь 65-летия местного ТВ.
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