В Саратовской области впервые нашли популяции азиатского барсука – он вымещает из региона своего европейского сородича

Фото: Архив КП
В 2022 году в Саратовской области впервые был обнаружен азиатский барсук, рассказал сегодня, 24 января, на круглом столе в Облдуме глава комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Александр Гаврилов.
Как пояснил чиновник, азиатский вид животного заметили в прошлом году впервые на землях Хвалынского района – ранее они никогда не селились на правом берегу Волги, за пределами нацпарка «Самарская лука».
Этот факт может означать, что ареал азиатского барсука расширился, он будет вытеснять своего европейского сородича.
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