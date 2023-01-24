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НовостиОбщество24 января 2023 13:07

В Саратовской области впервые нашли популяции азиатского барсука – он вымещает из региона своего европейского сородича

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В 2022 году в Саратовской области впервые был обнаружен азиатский барсук, рассказал сегодня, 24 января, на круглом столе в Облдуме глава комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Александр Гаврилов.

Как пояснил чиновник, азиатский вид животного заметили в прошлом году впервые на землях Хвалынского района – ранее они никогда не селились на правом берегу Волги, за пределами нацпарка «Самарская лука».

Этот факт может означать, что ареал азиатского барсука расширился, он будет вытеснять своего европейского сородича.

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