В Саратовской области ожидаются температурные качели

Мороз в Саратове

В Саратовской области ночью похолодает до 24 градусов мороза, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, завтра, 25 января, в регионе местами прогнозируются туман (видимость 500 — 1 000 метров) и изморозь. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -18...-13 градусов, на территориях с пониженным рельефом опустится до -24...-19 градусов.

Днем столбик термометра поднимется к отметкам -4…+1 градусов, в северной половине покажет -9 градусов.

Кроме того, в ГУ МЧС предупредили о том, что есть риск возникновения ДТП. Как сообщили в ведомстве, источник опасности - разрушение целостности дорожного полотна, нарушение водителями и пешеходами ПДД, эксплуатация неисправных транспортных средств

Напомним, в начале недели синоптики предупреждали, что в будние дни в Саратовской области будет тихо и ясно, однако столбик термометра будет то подниматься до +1, то опускаться до -20.

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