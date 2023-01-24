В Саратове жители Юбилейного жалуются на запах гари от печки на СТО

Жители Саратова пожаловались на запах гари в Юбилейном поселке. В паблике «Типичный Юбилейный» местный житель опубликовал видео из окна своей квартиры. На кадрах видно, что во дворе дымит печка на СТО. Речь идет о станции, расположенной в гаражах во дворе дома № 6 на улице Саловской. По словам жильцов, стоит невыносимый запах гари. Продуктами горения вынуждены дышать жильцы близлежащих домов. Комментаторы поста подтвердили, что с началом работы сервиса не могут открыть окна в квартирах.

- Запах даже через закрытые окна проходит в квартиры. Куда бы мы не обращались, говорят, что нарушений нет. Но мы просто задыхается от дыма, - пишет саратовец.

Представители администрации Волжского района Саратова пояснили, что провели беседу с собственником гаража.

- В адрес отдела полиции № 1 и пожарной части № 1 направлено обращение о необходимости провести проверку и принять меры в рамках имеющихся полномочий, - заявили чиновники.

В ГУ МЧС так же пообещали рассмотреть обращение и провести проверку в рамках своих полномочий.

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