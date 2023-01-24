Коррупционеры Саратовской области нанесли ущерб на сумму более 800 миллионов рублей за год

Фото: Архив КП

В Саратовской области за 2022 год сумма материального ущерба, нанесенного экономическими преступлениями, достигла 825,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Всего за прошлый год было выявлено 226 человек, занимавшихся мздоимством. Раскрываемость экономических преступлений почти полная – 99%. Из 0,8 миллиона рублей нанесенного бюджету региона ущерба лишь 22,5 миллиона правонарушители решили "принести" для возмещения самостоятельно, для возмещения остального пришлось изымать имущество, деньги и различные ценности.

Всего за ушедший 2022 год в регионе было обнаружено 472 коррупционных преступления, годом ранее – чуть больше, 499. Из числа зарегистрированных в прошлом году дел о взяточничестве фигурирует 308 тяжких и особо тяжких нарушений закона.

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