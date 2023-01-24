У двух жителей Энгельса отобрали водительские права из-за «липовой» справки от нарколога

В очереди за справкой ГИБДД Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Энгельсе у мужчин 39 и 40 лет, состоящих на учете у нарколога, отобрали права. Об этом сегодня сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура г. Энгельса провела проверку и обнаружила двух граждан, состоящих на учете у врача нарколога, при этом имеющих действующие водительские права.

В соответствии с законодательством, алкоголизм и наркомания являются противопоказаниями к управлению автомобилем. Узнав о нарушении, прокуроры обратились в суд с требованием прекратить доступ указанных лиц к управлению транспортными средствами. Там требование удовлетворили.

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