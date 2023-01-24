В Саратове скоро начнется проектирование нового моста на Новоастраханском шоссе. Об этом сегодня, 24 января, заявил Роман Бусаргин на совещании по строительству нового моста через железную дорогу в Заводском районе Саратова. Он будет расположен на Новоастраханском шоссе у Зуборезного. По этому участку ежедневно проходят до 23 тыс. автомобилей.

Губернатор обсудил варианты строительства с председателем областной Думы Михаилом Исаевым, главой Саратова Ладой Мокроусовой, профильными зампредами и министрами. Рассматривается шесть вариантов прохождения будущего моста. Они предусматривают развязку с возможностью движения по Новоастраханскому шоссе и улице Пензенской. Для выбора оптимального варианта Роман Бусаргин поручил просчитать стоимость переноса коммуникаций и выкупа земель. Администрации города необходимо проработать с соседними предприятиями, как будет организовано движение на время строительства путепровода и после его запуска.

Стоит отметить, что с инициативой построить этот путепровод в прошлом году выступил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, от жителей города поступает много жалоб на постоянные пробки из-за закрытого железнодорожного переезда.

По итогам совещания губернатор поручил в течение недели определить окончательный маршрут путепровода и подсчитать предварительную стоимость его строительства.

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