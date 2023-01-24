Николай Панков на встрече с Ладой Мокроусовой

Николай Панков рассказал о подготовке к строительству школы на 877 мест в Юбилейном поселке в Саратове. Об новом проекте депутат ГД пишет в своем Телеграм-канале «Николай Панков. Пара слоV».

- Юбилейный один из самых быстрорастущих поселков города, где проживает огромное количество молодых семей. В свое время здесь шло бурное строительство жилья, не обеспеченного объектами социальной инфраструктуры. Школы оказались переполнены и учатся в несколько смен. Жители неоднократно заявляли о серьезности этой проблемы.

При поддержке Вячеслава Володина в Иволгино уже появилась современная школа. Теперь пристройка к 66-й школе на 877 мест разгрузит образовательные учреждения Волжского района. Средства на реализацию проекта поступили из федерального бюджета.

Сейчас готовится проектно-сметная документация по строительству образовательного учреждения и необходимо продумать все детали. Школа должна отвечать всем современным стандартам. Необходимо найти надежного подрядчика. Дети Юбилейного поселка нуждаются в новых местах для учебы, поэтому важно, чтобы строительство завершилось в срок и без дополнительного удорожания, - заявил Николай Панков.

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