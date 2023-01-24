Житель Саратова нашел в подъезде тело брата

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 23 января, житель Заводского района Саратова нашел в подъезде тело брата. СУ СК по региону сообщает о проведении доследственной проверки.

По предварительным данным, инцидент произошел в подъезде одного из домов на улице Прудной. Житель Саратова обнаружил там тело своего 45-летнего брата без признаков жизни, о чем сообщено в правоохранительные органы. Телесных повреждений на теле мужчины не было

Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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