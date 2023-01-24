Саратовская область вошла в лидеры России по количеству новых школ

Саратовская область вошла в число лидеров (топ-6) по вводу в эксплуатацию новых школ в России. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

На развитие инфраструктуры в области за последние четыре года направлено более 12 миллиардов рублей. Это позволило в полном объеме выполнить обязательства по национальным проектам президента Владимира Путина «Образование» и «Демография», а также реализовать региональные проекты. За указанный период создано 811 инфраструктурных объектов, оснащенных современным оборудованием, построено 9 новых школьных зданий.

Построены: школа в микрорайоне Иволгино, пристройки к Саратовским школам № 84 и № 5, которые за счет капремонта основных зданий стали крупными образовательными комплексами.

В 2023 году планируется завершение строительства школы в ЖК "Ласточкино" на 550 мест, начало строительства школы по улице Ипподромная на 825 мест, капитальный ремонт монтажного техникума, в результате которого в новом учебном году средняя школа № 77 получит второй корпус, и строительство пристройки к Татищевскому общеобразовательному лицею. Стартует строительство пристройки к школе № 103 на 275 мест и самой масштабной пристройки за все время участия в нацпроекте "Образование" - к школе № 66 на 877 мест, планируется завершение работ в школе в Турках. Все эти проекты инициировал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Еще на 8 объектах планируется капитальный ремонт зданий.

Регион сумел войти в число 16 субъектов России, где полностью выполнены обязательства и проведены масштабные ремонтные работы в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования". Министр образования области Михаил Орлов отметил, что участие в подобных программах решает также проблемы антитеррористической безопасности, приобретению учебников и повышению квалификации педагогов.

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