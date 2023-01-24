Саратовцам напомнили телефоны «горячих линий» по коммунальным авариям

Саратовцам напомнили телефоны «горячих линий», куда можно обращаться по коммунальным авариям. Там можно уточнить информацию о перебоях или отключении тепло-, водо-, электро- и газоснабжения:
Волжский район: (8452) 659-695
Заводской район: (8452) 659-871
Кировский район: (8452) 659-872
Ленинский район: (8452) 659-873
Октябрьский район: (8452) 659-874
Фрунзенский район: (8452) 659-876
Гагаринский район: (8452) 659-703
Единая дежурно-диспетчерская служба: (8452) 659-659
Телефоны работают круглосуточно.
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