Саратовцам напомнили телефоны «горячих линий» по коммунальным авариям

Саратовцам напомнили телефоны «горячих линий», куда можно обращаться по коммунальным авариям. Там можно уточнить информацию о перебоях или отключении тепло-, водо-, электро- и газоснабжения:

Волжский район: (8452) 659-695

Заводской район: (8452) 659-871

Кировский район: (8452) 659-872

Ленинский район: (8452) 659-873

Октябрьский район: (8452) 659-874

Фрунзенский район: (8452) 659-876

Гагаринский район: (8452) 659-703

Единая дежурно-диспетчерская служба: (8452) 659-659

Телефоны работают круглосуточно.

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