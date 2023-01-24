Предлагается также предусмотреть ответственность за удаление татуировок без лицензии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратове предложили ввести ответственность за нанесение тату детям без согласия родителей. Этот вопрос подняли на заседании экспертного совета при профильном комитете Саратовской областной думы, 23 января.

Депутаты предложили внести поправки в федеральное законодательство, предусматривающие установление административной ответственности за нанесение несовершеннолетним татуировок без согласия родителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента. Поводом для беспокойства стали жалобы родителей в других регионах.

По словам председателя областной думы Михаила Исаева, ребенок не всегда может оценить последствия такого поступка.

Как отметили в облдуме, на законодательном уровне временный татуаж является медицинской услугой, которая подлежит лицензированию, а нанесение постоянных тату отнесено к бытовым услугам. Предлагается исправить это несоответствие и установить административную ответственность. Эксперты предложили внести в перечень предлагаемых наказаний, помимо штрафов, обязательные работы, а также предусмотреть ответственность за удаление татуировок без лицензии.

Законопроект сейчас дорабатывают.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.