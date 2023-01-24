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НовостиОбщество24 января 2023 9:49

В Саратове предложили ввести ответственность за нанесение тату детям без согласия родителей

Наталия Калинина
Предлагается также предусмотреть ответственность за удаление татуировок без лицензии

Предлагается также предусмотреть ответственность за удаление татуировок без лицензии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратове предложили ввести ответственность за нанесение тату детям без согласия родителей. Этот вопрос подняли на заседании экспертного совета при профильном комитете Саратовской областной думы, 23 января.

Депутаты предложили внести поправки в федеральное законодательство, предусматривающие установление административной ответственности за нанесение несовершеннолетним татуировок без согласия родителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента. Поводом для беспокойства стали жалобы родителей в других регионах.

По словам председателя областной думы Михаила Исаева, ребенок не всегда может оценить последствия такого поступка.

Как отметили в облдуме, на законодательном уровне временный татуаж является медицинской услугой, которая подлежит лицензированию, а нанесение постоянных тату отнесено к бытовым услугам. Предлагается исправить это несоответствие и установить административную ответственность. Эксперты предложили внести в перечень предлагаемых наказаний, помимо штрафов, обязательные работы, а также предусмотреть ответственность за удаление татуировок без лицензии.

Законопроект сейчас дорабатывают.

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