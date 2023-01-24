Жительницу Саратовской области ждет уголовная ответственность за неуплату алиментов

Жительницу Саратовской области ждет уголовная ответственность за злостное уклонение от выплаты алиментов. На мать двоих детей завели уголовное дело за злостное уклонение от выплаты алиментов.

43-летняя жительница Лысых гор решением суда была лишена родительских прав за ненадлежащее воспитание сына и дочери. Также суд обязал ее выплачивать алименты на содержание детей, но женщина проигнорировала это решение. В результате чего гражданка накопила долг, превышающий 250 тысяч рублей.

Судебными приставами установлено, что должница официально не работает, имущества, подлежащего аресту, не имеет. Женщину неоднократно направляли в центр занятости населения, однако она так и не трудоустроилась. Даже после привлечения к административной ответственности женщина продолжила вести асоциальный образ жизни. Судебный пристав возбудил в отношении нее уголовное дело по статье об уклонении от уплаты алиментов, обвиняемой могут назначить наказание до одного года лишения свободы.

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