Борис Шинчук: памятник Рахель Блувштейн на самом деле никто не сносил

Борис Шинчук

Председатель Общественной палаты Саратовской области, Председатель Саратовского регионального отделения Ассамблеи народов России Борис Шинчук прокомментировал ситуацию с памятником еврейской поэтессе Рахель Блувштейн. Вот, что он пишет:

- Много шума из ничего! Но на самом деле это даже не шум, а шорох. В советское время магазины с керамической посудой, когда получали телеграмму о том, что отправлен контейнер с товаром, слали телеграмму поставщику, то есть контейнер еще не пришел, а уже шла телеграмма с текстом «слышен шорох боя». Ситуация с памятником выдающейся еврейской поэтессе Рахель Блувштейн похожая. Монумент на самом деле никто не сносил, как выяснилось в нем были технические недоработки и его отправили на доработку.

Место для памятника – другой вопрос. Да, она действительно родилась в конце 19 века в Саратове и наверняка ее родители или может она сама ходили в Саратовскую историческую синагогу. На сегодняшний день историческая синагога на улице Гоголя была воссоздана благодаря поддержке благотворителей. Рядом расположена старинная стена из красного кирпича, здесь бы установить этот памятник было бы более уместно, - поделился мнением Борис Шинчук.

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