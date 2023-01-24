В колонии для несовершеннолетних
Фото: Иван МАКЕЕВ
Энгельс стал лидером Саратовской области по детской преступности, об этом сообщает региональная прокуратура.
За прошедший год в Саратовской области дети совершили 407 преступлений (в 2021 — 431), сообщила региональная прокуратура. При этом, число тяжких преступлений увеличилось на 17,1 процентов, особо тяжких – на 35 процентов.
Лидером среди детской преступности стал Энгельс (54 преступления). За ним идут Заводской район Саратова (46), Балаково (44), Ленинский и Волжский районы Саратова (по 30), Октябрьский район Саратова (21), Балашов и Марксовский район (по 17).
К уголовной ответственности привлекли 340 детей (в 2021 году – 400), среди них 141 ребенок совершил преступление в составе группы, 24 нарушили УК в алкогольном опьянении, 1 – под действием наркотиков, 22 ребенка были ранее судимы.
Напомним, еще в ноябре прошлого года, прокурор области Сергей Филипенко, на заседании правительства высказал озабоченность тем, что в регионе идет и рост правонарушений, совершенных детьми. Районам области дано поручение детально проанализировать негативные тенденции среди школьников и обратить внимание на меры профилактики и качество профилактической работы с подростками в школах.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.