В Саратове сотрудника ГИБДД поймали на взятке в 50 тысяч рублей

Водитель обратился в правоохранительные органы

В Саратове инспектор дорожно-патрульной службы стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, 21 января, автоинспектор остановил автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник полиции согласился за 50 тысяч рублей не составлять протокола об административном правонарушении. Они вместе съездили в банк, где мужчина снял деньги и передал их инспектору. Однако после дачи взятки водитель сообщил об этом в правоохранительные органы. Оперативные действия в отношении коллеги проводили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД. В отношении инспектора завели уголовное дело по статье - получение должностным лицом взятки за незаконные действия.

- В настоящий момент с ним проводят следственные действия, - пояснили у в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

В региональном ГУ МВД уточнили, что при подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в установленном законом порядке. Его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

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