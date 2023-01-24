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Треть рабочих мест в Саратовской области обеспечивает малый и средний бизнес, о чем сообщили сегодня, 24 января, на встрече губернатора Романа Бусаргина с генеральным директором АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей ЗаБизнес. РФ» Элиной Сидоренко. Сегодня она участвует во Всероссийской конференции «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Саратовская область».

Элина Сидоренко подчеркнула, что Саратовская область улучшила свои позиции в инвестиционном рейтинге и этот рост – объективный показатель, но региону есть куда двигаться. По её словам, в области налажено хорошее взаимодействие с региональным Правительством и прокуратурой.

На встрече было отмечено, что в регионе работает 72 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Число занятых в них за год выросло на 1,6 процента, МСП обеспечивает треть всех рабочих мест в области.

Для снижения неправомерного давления на бизнес со стороны правоохранительных органов в 2019 году была создана АНО «Платформа для приема обращений предпринимателей». Её учредителями выступили Агентство стратегических инициатив, деловые организации, а также Минэкономразвития России.

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