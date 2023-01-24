Под Аткарском нашли захоронение офицера-героя войны 1812 года

портрет Петра Подъяпольского /Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Аткарском районе сотрудники следкома помогли идентифицировать останки офицера-кавалериста, участника войны 1812 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Когда война закончилась, Подъяпольский вернулся в имение Лисичкино Аткарского уезда, в 1830 году по проекту офицера в селе появился храм Рождества Христова. Позже мецената похоронили у алтаря.

Атксарский уезд Саратовской области, имение Лисичкино, храм Рождества Христова в XIX веке

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