Глава Саратова поручила разобраться с оплатой отопления, коммунальными авариями и ремонтом дорог

Ход совещания

Вчера, 23 января, глава Саратова Лада Мокроусова дала поручения разобраться в животрепещущих вопросах: плата за отопление, коммунальные аварии и ремонт дорог.

Состоялось оперативное совещание, в ходе которого мэр дала руководителям территориальных и структурных подразделений ряд поручений:

В связи с низкой температурой воздуха держать на особом контроле вопросы, связанные с обеспечением населения коммунальными услугами и устранять все аварийные ситуации оперативно. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и территориальным подразделениям провести проверку систем отопления в домах с газовым и печным отоплением. Так же комитету по жилищно-коммунальному хозяйству губернатором поставлена задача на этой неделе провести все проверочные мероприятия по вопросам оплаты за отопление и разобраться в ситуации в кратчайшие сроки.

Администрацией города в Саратовскую областную Думу внесена для рассмотрения законодательная инициатива, которая расширяет права в части лишения недобросовестных перевозчиков свидетельств об осуществлении деятельности на муниципальных маршрутах. При этом отмечено, что должны учитываться все обращения жителей по качеству перевозок.

Руководителям территориальных подразделений и комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта вверено проконтролировать проведение ямочного ремонта. Особое внимание при проведении работ уделить участкам на пересечениях с трамвайными путями и вокруг крышек смотровых колодцев.

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