Саратовские парламентарии собираются снизить возраст получения жилья для детей-сирот

Кадры с трансляции

Сегодня, 24 января, состоялось внеочередное заседание комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы. В ходе заседания под председательством Александра Бурмака парламентарии рассматривал законопроект о снижении возрастного порога для детей сирот для предоставления именного свидетельства на получение жилплощади. На данный момент возраст составляет 23 года, предлагается снизить ценз до 21 года.

В ходе своего выступления министр строительства и ЖКХ Сергей Соколов рассказал, что в 2021 году дети-сироты, достигшие 23 лет, получили право на однократную социальную выплату на получение жилья. Социальная выплата вычисляется формуле, где 33 квадратных метра жилплощади, умножаются на стоимость квадратного метра жилья в том или ином районе. На данный момент в Саратовской области 5315 граждан - дети-сироты старше 14 лет, 3677 - старше 18 лет, 2581 человек - старше 21 года. Планируется, что в областной бюджет 2023 года на данные цели поступит 1,8 млрд рублей.

Депутат Александр Анидалов (фракция КПРФ) уточнил, почему возраст снижают, так как раньше его делали больше, чтобы уберечь сирот от непрактичного распоряжения средствами. Известно, что зачастую дети-сироты оказывались жертвами мошенников.

Председатель комитета Александр Бурмак (фракция «ЕР») отметил, что причиной являются многочисленные обращения граждан по озвученной теме, кроме того, в бюджете есть достаточно средств, чтобы удовлетворить потребности как тех детей-сирот, которым исполнилось 23 года, так и тех, кто младше.

Парламентарий Дмитрий Пьяных (фракция ЛДПР) отметил, что зачастую детей-сирот оставляют один на один со своими проблемами.

Депутат Александр Анидалов (фракция КПРФ) заявил, что детям-сиротам нужно жилье и в 18 лет, но для этого для них нужно проработать механизм защиты.

Депутаты представят законопроект на очередном заседании думы.

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