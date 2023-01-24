В Саратове без тепла осталась почти сотня зданий в микрорайоне СХИ

Сегодня, 24 января, в Саратове начался ремонт коммунальной аварии на улице Навашина, она повлияла на теплоснабжение пяти районов города. Об этом сообщает городская администрация.

Подавать отопление прекратили в 82 многоквартирных дома и шесть объектов соцсферы. Холоднее трубы стали и в 164 других домах города и еще 16 социальных заведений – все они попали под понижение параметров теплоресурсов, вызванное отключением.

Коммунальщики ПАО «Т Плюс» обещают проводить работы в ускоренном режиме и устранить последствия прорыва трубы уже сегодня к 22 часам. Региональная прокуратура сообщила, что проводит проверку по ситуации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.