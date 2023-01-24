Бусаргин: в микрорайоне Городские просторы построят школу с бассейном

Роман Бусаргин в микрорайоне Городские просторы

В микрорайоне Саратова Городские просторы построят школу, о чем сообщил в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

При поддержке Вячеслава Володина в Саратове в новом в микрорайоне Городские просторы появится школа. Там уже есть два детских сада, а в конце января начнут работать взрослая и детская поликлиники.

Новая школа будет рассчитана на 825 мест. Там будет бассейн, большой актовый зал и культурно-досуговые зоны.

- Работы начнутся весной. Планируем открыть школу к 1 сентября 2024 года, - заявил Роман Бусаргин.