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НовостиОбщество24 января 2023 7:03

Бусаргин: в микрорайоне Городские просторы построят школу с бассейном

Новая школа будет рассчитана на 825 мест
Наталия Калинина
Роман Бусаргин в микрорайоне Городские просторы

Роман Бусаргин в микрорайоне Городские просторы

В микрорайоне Саратова Городские просторы построят школу, о чем сообщил в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

При поддержке Вячеслава Володина в Саратове в новом в микрорайоне Городские просторы появится школа. Там уже есть два детских сада, а в конце января начнут работать взрослая и детская поликлиники.

Новая школа будет рассчитана на 825 мест. Там будет бассейн, большой актовый зал и культурно-досуговые зоны.

- Работы начнутся весной. Планируем открыть школу к 1 сентября 2024 года, - заявил Роман Бусаргин.