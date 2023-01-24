Ночью пьяный житель Саратова пытался напасть с ножом на сотрудников «скорой»

Фото: Архив КП

Вчера ночью, 23 января, в саратовском микрорайоне СХИ произошло очередное нападение на бригаду скорой помощи, сообщает в своем Телеграм-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

На адрес Высокая, 3 медиков вызвали из-за замерзавшего пьяного мужчины в 23:43. Когда «скорая» приехала на место, нетрезвый пациент выхватил нож, размахивал им и пытался поцарапать спецмашину.

Медработники не пострадали, закрывшись в служебном автомобиле, и вызвали полицейских. К приезду наряда пациент-дебошир уже сбежал.

Upd.:

Как сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области, 23 января в 23:55 у одного из подъездов дома по улице Высокая в Кировском районе неизвестный гражданин своими действиями препятствовал работе сотрудников скорой помощи. Сейчас полицейскими устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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