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НовостиОбщество24 января 2023 5:04

Онкологический центр в Саратове планируют достроить к середине года

Роман Хвалин
Фото: Володин Саратов / Телеграм

Фото: Володин Саратов / Телеграм

Спикеру Госдумы Вячеславу Володину обещали достроить саратовский онкоцентр к июлю. Видеозапись с посещением объекта федеральным политиком выложили его сторонники в Телеграм.

Володин попросил подрядчиков завершать работы над внутренней отделкой и включить для этих работ отопление на объекте. После этого в онкоцентре надо будет установить и запустить оборудование.

Также все подрядчики заверили Володина, что работы завершат в срок, к июлю этого года. Онкоцентр в нашем регионе строится с 2020 года, средства из федерального бюджета на его строительство помог привлечь именно председатель Госдумы.

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