Молодого саратовца наградили за победу в неравном бою с украинскими боевиками

Медаль Жукова / Фото: Георгий Долгопский

Бойца-уроженца города Новоузенска в Саратовской области Николая Кабанова наградили медалью Жукова за участие в сражениях СВО. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Николаю всего 22 года, солдат сражается за нашу страну с самых первых дней начала специальной военной операции. Чиновники подчеркнули, что их земляк награжден за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Родины.

В ходе проведения СВО находившийся на разведке Николай вступил в перестрелку с вражеским подразделением. Саратовец уничтожил пятерых украинских боевиков и танк, сам же солдат получил ранение и легкую контузию.

Кабанова представили к награде, когда он прошел восстановление в госпитале. На Новый год боец приехал на родную землю, чтобы вместе со своей семьей и друзьями провести праздник.

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